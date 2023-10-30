В Польше могут перекрыть все пункты пропуска на границе с Украиной

Польские перевозчики могут заблокировать все пропускные пункты на границе с украинским государством из-за забастовки, связанной с возросшей конкуренцией при международных перевозках между Украиной и странами Европейского союза (ЕС).

Об этом 30 октября сообщила ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» в своих соцсетях.

«3 ноября польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе. Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды с Украины. Акция планируется на два месяца», – следует из сообщения ассоциации.

В «Укравтопроме» рассказали о требованиях, которые польские перевозчики будут предъявлять. Отмечается, что водители хотят ужесточения правил для иностранных перевозчиков в рамках Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), возвращения перевозчикам из Украины разрешений, а также запрета компаний в Польше, финансы которой находятся не на территории Евросоюза.

Также в украинской ассоциации отметили, что перевозчики, помимо прочего, требуют организовать отдельную очередь для пустых грузовиков на всех пунктах пропуска.

Протяженность украинско-польской границы составляет 535 км. Она же является границей с Евросоюзом. С Польшей граничат Закарпатская, Львовская и Волынская области. С Украиной граничат польские воеводства – Подкарпатское и Люблинское.