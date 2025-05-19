Макрон призвал Путина показать желание завершить конфликт мирным способом

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин должен доказать желание решить конфликт на Украине мирным способом, сообщил «Коммерсантъ».

Президент Франции отметил, что к подобному мнению пришел после переговоров с лидерами нескольких стран, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

«Я поговорил с Дональдом Трампом (президентом США. — Прим. ред.), Киром Стармером (премьер-министром Великобритании. — Прим. ред.), Фридрихом Мерцем (федеральным канцлером Германии. — Прим. ред.) и Джорджей Мелони (председателем Совета министров Италии. — Прим. ред.)», — проинформировал президент Франции.

Президент Франции высказал мнение, что Владимир Путин может продемонстрировать свое желание решить вооруженный конфликт мирным способом принятием 30-дневного прекращения огня. Французский лидер напомнил, что подобное предложение ранее внес американский лидер Дональд Трамп. По его данным, Украина и Европа ознакомлены с инициативой и не выступают против.

«Президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное прекращение огня», — написал в соцсети X президент Макрон.

Ранее американский президент заявил, что в понедельник, 19 мая, созвонится с Владимиром Путиным. Темой разговора станет 30-дневное прекращение огня. В Кремле подтвердили, что подготовка к звонку осуществляется. Пресс-секретарь президента РФ не уточнял, о чем могут говорить лидеры двух стран.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Запада обсудили Украину на фоне переговоров Трампа и Путина.