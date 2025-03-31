В Польше назвали приговор Ле Пен проявлением тоталитаризма

Приговор в отношении французского оппозиционного политика Мари Ле Пен стал явным проявлением тоталитаризма и нарушением демократических принципов. В этом уверен Януш Корвин-Микке, глава польской партии «Корвин». Он изложил свою точку зрения в соцсети Х.

Политик заявил, что руководство Евросоюза неспособно поддерживать демократические принципы. Оно якобы скатывается к «коммунизму». По его утверждению, любая диктатура после ее проявления начинает обращаться к собственным корням, то есть к тоталитаризму. Об этом говорят и выборы во Франции, и судебный процесс во Франции. Особенно Корвин-Микке возмутился тем, что Ле Пен запретили выставлять свою кандидатуру на выборы на протяжении последующих пяти лет.

«Запрет баллотироваться — это уже наказание для ее избирателей», — указал он.

Ранее приговор Ле Пен прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Она заявила, что решение суда стало ярким проявлением того, что либеральная демократия во Франции агонизирует.