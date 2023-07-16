В Польше назвали саммит НАТО в Вильнюсе уроком для Зеленского

Хработа заявил, что Зеленский «получил по носу» от Байдена во время его заявления о нежелательном членстве Украины в НАТО, ввиду ведения боевых действий на ее территории. Обозреватель также указал на то, что на съезде не приняли декларацию о членстве Украины, хоть это и было основным условием лидера Украины. Этот итог можно рассматривать как поражение Зеленского, заключил Хработа.

Киеву лучше готовиться к трудному этапу, ведь ему не только отказали в членстве, но и нужно сражаться с РФ, которая будет вести СВО до момента достижения всех своих целей, указал Хработа. Зеленскому придется уступить и отдать территории страны, заключил обозреватель.