В Польше назвали самоубийством и социальной инженерией миграционный пакт Евросоюза

«Это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза. Это такая политика, которая связана с социальной инженерией, с попыткой перестроить следующий этап эволюции и, следовательно, изменения населения в Европе», – сказал Блащак в эфире национального радио.

Он подчеркнул, что многие мигранты не хотят интегрироваться в европейскую культуру, а пакт откроет дорогу в Старый Свет новым волнам мигрантам.

По мнению Блащака, Польша продолжит занимать жесткую позицию по вопросу принятия пакта, если в результате ближайших парламентских выборов правящая «Право и справедливость» сохранит власть.

Миграционный пакт предполагает, что каждая страна ЕС будет обязана принять определенное количество мигрантов. В случае отказа страна должна будет заплатить в фонд ЕС 20 тысяч евро за каждого беженца.

Самыми непримиримыми противниками пакта выступают Польша и Венгрия.