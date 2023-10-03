В Польше назвали самоубийством и социальной инженерией миграционный пакт Евросоюза
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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак резко раскритиковал миграционный пакт, предложенный Евросоюзом.
«Это политика самоубийства, которая реализуется элитами Европейского Союза. Это такая политика, которая связана с социальной инженерией, с попыткой перестроить следующий этап эволюции и, следовательно, изменения населения в Европе», – сказал Блащак в эфире национального радио.
Он подчеркнул, что многие мигранты не хотят интегрироваться в европейскую культуру, а пакт откроет дорогу в Старый Свет новым волнам мигрантам.
По мнению Блащака, Польша продолжит занимать жесткую позицию по вопросу принятия пакта, если в результате ближайших парламентских выборов правящая «Право и справедливость» сохранит власть.
Миграционный пакт предполагает, что каждая страна ЕС будет обязана принять определенное количество мигрантов. В случае отказа страна должна будет заплатить в фонд ЕС 20 тысяч евро за каждого беженца.
Самыми непримиримыми противниками пакта выступают Польша и Венгрия.