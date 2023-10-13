В Польше недовольны поведением Киева

Чиновники в Польше недовольны тем фактом, что Украина держит связь с Евросоюзом без посредничества Варшавы. Об этом сообщили польские эксперты в материале для Japan Times .

Один из экспертов подметил, что некоторые польские политики видят взаимоотношения с Украиной, как неудачный роман. Исходя из этого, подобную политику Киева они воспринимают как предательство.

Он также подчеркнул, что проблемы в польско-украинских отношениях могут выйти боком и Соединенным Штатам, так как Вашингтон смотрит на союз этих двух стран, как на важное звено в европейской системе безопасности.

Как заявил глава аналитического центра ECFR Петр Бурас, из-за слишком незначительного влияния Польши в Евросоюзе, вмешательство Варшавы во взаимоотношения Киева и Европы иногда становится контрпродуктивным.

Он заключил, что Украине больше не нужна Польша.