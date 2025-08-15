В Польше нового министра обвинили в симпатиях к Бандере

В Польше разгорается политический скандал вокруг нового министра государственных активов Войцеха Балчуна, пишет EADaily. Чиновника обвинили в симпатиях к украинским националистам и лично Степану Бандере.

Поводом для обвинений стали его публикации в социальных сетях, которые привлекли внимание депутата Европейского парламента Михала Дворчика.

На одной из фотографий Балчун запечатлен на фоне красно-черного полотна, напоминающего флаг Украинской повстанческой армии* (УПА*). На другом снимке он использует приветствие «Героям слава!»**.

Журналистское расследование раскрыло и другие неудобные детали биографии министра. До назначения на государственную должность Балчун вел бизнес на Украине, будучи акционером компании «Аурум полонез» в Ровно.

Более того, один из его деловых партнеров, Ежи Доминик, в настоящее время находится под следствием по подозрению в участии в организованной преступной группировке.

В Министерстве государственных активов поспешили заявить, что Балчун не знал о проблемах партнера с законом и полностью прекратил свою предпринимательскую деятельность на Украине еще в 2023 году, до вступления в должность в правительстве премьера Дональда Туска.

Ранее российская певица Вика Цыганова раскритиковала появление украинского националистического флага на концерте Макса Коржа в Польше.

* Запрещенная организация, признанная в России экстремистской.

** Лозунг «Слава Украине — героям слава» в России признан нацистским.