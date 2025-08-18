В Польше объяснили, почему представителей республики не пригласили в Белый дом

Польша как один из главных союзников Украины не попала в список участников встречи президента США Дональда Трампа, главы киевского режима Владимира Зеленского и лидеров Европейского союза (ЕС), пишет польский портал Onet.

Отмечается, что в то время как в Белый дом приглашены лидеры Германии, Франции, Великобритании и руководство Евросоюза и НАТО, польского представителя «оставили за бортом».

По словам заместителя министра иностранных дел республики Владислава Теофила Бартошевского, отсутствие представителя Польши на такой встрече свидетельствует о ее недостаточном влиянии на мировую политику.

«Польша — страна среднего размера и не имеет такого международного влияния, как Германия или Великобритания. Это реальность», — подчеркнул Бартошевский.

Однако этот аргумент вызвал волну возмущения среди журналистов. Так, публицист Томаш Зоммер отметил, что Варшава выделила на помощь Украине рекордные 4,2% своего Валового внутреннего продукта (ВВП) — больше, чем любое другое государство.

«И Польша не участвует в мирном процессе. Неужели все эти деньги вылетели в трубу?», — задался он вопросом.

Тем временем сама встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров обещает быть напряженной. По данным СМИ, основными темами станут дальнейшая военная поддержка Украины и возможные сценарии завершения конфликта.

Ранее бывший главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил европейским лидерами приехать на встречу с президентом США Дональдом Трампом в футболках цвета хаки.