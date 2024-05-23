В Польше обсуждают возможность уничтожения ракет РФ над Украиной

В Польше обсуждается перспектива применения своих ПВО на границе для уничтожения ракет РФ над Украиной, но каких-то решений по вопросу не было принято. Соответствующее заявление сделал представитель местного МИД Павел Вронский, его слова передает Укринформ.

По словам Вронского, польская сторона рассматривает этот вопрос одновременно с технической и правовой точки зрения, но каких-либо решений пока не удалось принять. Он также напомнил о том, что Киев направлял обращение к Варшаве с просьбой о такой принятии такого решения.

Как заявил представитель, обсуждения по этому вопросу в стране начались после того, как 2 месяца назад снаряд РФ якобы пересек границы страны менее чем на минуту. Вронский уточнил, что дискуссии ведутся на тему того, могут ли местные ПВО сбивать подобные снаряды над Украиной и какие у этого будут последствия. Тем не менее речи о передаче зенитных комплексов Киеву не идет, подчеркнул он.

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