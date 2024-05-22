В России разработаны «костюмы-невидимки» для военнослужащих

Компанией HiderX разработаны «костюмы-невидимки» для военнослужащих, которые делают человека невидимым в инфракрасном спектре. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Уточняется, что вес этого костюма составляет всего 300 г. В ночное время поиск людей осуществляется посредством тепловизоров, поскольку приборы ночного видения на больших расстояниях неэффективны. Принцип экранирования заключается в отражении ИК-диапозона в определенной группе частот. Таким образом, он просто отражает температуру окружающей среды.

Отмечается, что также организацией разрабатываются плащи и маскхалаты.

Добавляется, что ранее новейшие маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских бойцов избежать обстрела со стороны украинских войск. Они находились около трех дней в убежище под обстрелом ВСУ. После этого они надели маскировочные халаты и разделили группу на две части.