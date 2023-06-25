В Польше определили русофобию как попытку власти отвлечь внимание от кризиса
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В Польше сообщили о применении правительством русофобской риторики в качестве отвлечения внимания от кризиса в государстве. Об этом сообщает польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Отмечается, что в прессе страны все чаще пишут о якобы умирающей России с целью скрыть от жителей Польши экономического кризиса на фоне помощи Киеву, приведший к падению уровня жизни.
Уточняется, что такая картина способствует избежанию волнений народа.
Добавляется, что в настоящее время на территории государства проживают почти полмиллиона украинских беженцев, но только малая часть планирует вернуться на родину после окончания боевых действий.