В Польше от Зеленского потребовали забрать слова назад

Украинский лидер Владимир Зеленский переусердствовал с обвинениями в адрес польской стороны на фоне зерновой сделки во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Соответствующее заявление сделал мэр польской столицы Рафал Тшасковский в эфире местного телевизионного канала Polsat .

По словам мэра Варшавы, данная ситуация дошла до степени «печальной». Тшасковский заявил, что президент Украины преувеличил и его «понесло». По мнению Тшасковского, Зеленскому не стоило говорить того, что он сказал.

Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, украинский лидер заявил, что некоторые европейские союзники его государства «играют в солидарность в политическом театре», и при этом «устраивают драму из-за зерна». Как заявил Зеленский, все это они делают для того, чтобы «подготовить сцену для московского актера».