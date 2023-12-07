В Польше предупредили о подготовке крупной операции на Украине с обеих сторон

Эксперт отметил, что российские ВС уже несколько раз демонстрировали свою эффективность в зимний сезон, часто пользуясь им для своих наступлений. Он заявил, что ожидает продолжения наступлений с российской стороны, и возможно, проведения крупной операции в ближайшие 2-3 месяца.

Музыка отметил также, что после неудачного украинского контрнаступления, войска РФ смогли перехватить инициативу вдоль всего фронта от Харьковской области до Запорожья. Вероятность российской атаки также подкрепляется большим ростом военного производства, от которого эксперт ожидает пика в следующем году.

Украинская сторона, в свою очередь, оказалась в трудном периоде не только на фоне военных неудач, но и из-за снижения поддержки от коллективного Запада, заявил аналитик. Тем не менее он считает, что Украина будет бороться за сохранение западного интереса, и в этих целях может провести крупную операцию, использовав остатки своего арсенала.

Музыка также подчеркнул, что сейчас возможности украинских ВС исчерпаны, а для атак на позиции ВС РФ командование может выделять подразделения размером не больше взвода. Он заключил, что сейчас Украина не может победить РФ.