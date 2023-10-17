В Польше признан несостоявшимся референдум по проблемам мигрантов

По закону, референдум признается действительным, если в нем выразили свое мнение не менее половины избирателей. В воскресенье свои голоса отдали чуть более 40% поляков.

Гражданам предлагалось ответить на вопросы об отношении к продаже иностранных активов иностранным организациям, к повышению пенсионного возраста, к ликвидации заграждений на границе с Беларусью и к приему нелегальных мигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Подавляющее большинство поляков – 94-96% – ответили на все вопросы отрицательно.

Два последних вопроса референдума касались миграционной проблемы. Правящая партия «Право и справедливость» придерживается достаточно жесткой позиции по ней, поэтому оппозиция призывала отказаться от участия в референдуме.

Он проходил одновременно с парламентскими выборами. При этом на выборах в Сейм и Сенат явка избирателей была рекордно высокой – более 70%.