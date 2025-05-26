В Польше призвали отказаться от ввоза российских огурцов
Польские фермеры призвали запретить ввоз огурцов из РФ из-за рекордных поставок
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Производители огурцов и томатов в Польше выразили обеспокоенность значительным ростом импорта российской агропромышленной продукции, пишет портал О2.
Так, глава Ассоциации производителей овощей республики Лукаш Гвиздала предложил ввести запрет на ввоз российских огурцов, назвав ситуацию парадоксальной на фоне публичной поддержки Польшей Украины.
«Ситуация, когда, с одной стороны, мы поддерживаем Украину нашими ресурсами, а с другой — позволяем России и Белоруссии продавать свою продукцию в Польше или транзитом через нашу страну в ЕС, парадоксальна», — сказал Гвиздала.
В марте 2025 года, согласно подсчетам Евростата, Россия стала крупнейшим поставщиком огурцов в Польшу. Объем экспорта достиг 2,1 тыс. тонн на сумму €2,7 млн, что в 2,5 раза превышает февральский показатель и является рекордным с марта 2021 года.
Как отметили в Ассоциации производителей овощей Польши, местные производители сталкиваются с финансовыми проблемами. Так, например, за последнее время аграрии значительно увеличили расходы на отопление теплиц из-за высоких цен на уголь. Из-за этого стоимость польских овощей выходит высокой.
В то же время российские овощи на рынке Польши «выигрывают», и цены на них более низкие из-за дешевого газа, который позволяет производителям из РФ корректировать стоимость своей продукции.
В прошлом году глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Сергей Данкверт в интервью РБК отметил, что благодаря более низким затратам на энергию российские овощи остаются более дешевыми и конкурентоспособными. По его словам, Европе намного выгоднее покупать сельхозпродукцию из РФ, чем производить свою.
Ранее стало известно, что Россия за апрель 2025 года импортировала автомобилей из Южной Кореи на $90 млн.