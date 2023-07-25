В Польше рассказали о последствиях провала контрнаступления ВСУ

При провале контрнаступления Украина столкнется с уменьшением объемов помощи, поступающей от Запада. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita .

В газете отметили, что Запад недоволен тем, как продвигается контрнаступление, ведь его ход не соответствует их ожиданиям. Журналисты указали на то, что украинские войска не могут добиться успеха даже с новой военной техникой, поставленной Западом. Более того, обучение бойцов ВСУ по НАТОвским стандартам тоже не привело к успеху.

Киев еще до контрнаступления знал, что Запад ожидает от Украины быстрых побед, но «ни техника, ни терпения не являются бесконечными ресурсами», подчеркнули журналисты. Они считают, что Украина окажется без помощи со стороны, если произойдет смена власти в Европе или Соединенных Штатах.

Недавно украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось. По его словам, причиной для этого является нехватка боеприпасов и систем ПВО.