Генерал заявил, что уволил бы Залужного с должности за его ошибки при командовании ВС. Он добавил, что если Залужный ответственен за провал контрнаступления, то он бы смотрел на это не как на просчет, а как на саботаж. В доказание этой точке зрения Скшипчак отметил, что командир атаковал по направлениям, на которых противник был сильнее всего.

«Это преступление», — убежден генерал.

Он считает, что у украинского правительства не осталось выбора и теперь ему придется согласиться сесть за стол переговоров. Генерал заявил, что данный конфликт решится не на поле боя, а в кабинетах политиков. Такой исход он назвал поражением для украинской стороны.