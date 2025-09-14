В Польше с украинской церкви срезали крест

В польском городе Легнице неизвестные совершили акт вандализма в отношении украинской греко-католической церкви. Об этом в соцсетях сообщил посол Украины в республике Василий Боднар. Инцидент произошел в канун христианского праздника Воздвижения Креста Господня.

По словам украинского дипломатического представительства, в Министерство иностранных дел (МИД) по факту инцидента была направлена официальная нота.

Кроме того, Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с просьбой найти и привлечь к ответственности виновных в случившемся.

Боднар также призвал польских коллег и партнеров давать решительный отпор любым проявлениям антиукраинских настроений в республике.

Этот инцидент произошел на фоне обострения отношений между Украиной и Польшей. 10 августа разразился крупный скандал из-за появления бандеровской символики на концерте белорусского музыканта Макса Коржа в Варшаве.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о решении выслать из страны 57 украинцев и шестерых белорусов в связи с их действиями во время того мероприятия.

Ранее сообщалось, что Польша подняла военную авиацию из-за активности БПЛА на границе с Украиной.