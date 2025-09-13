Польша перешла в режим боеготовности в небе из-за активности на границе

Польша экстренно подняла военную авиацию в небо после сообщений об «активности БПЛА» в приграничных с Украиной районах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на командование родов вооруженных сил.

Оперативное командование ВС республики привело системы ПВО и радиолокационной разведки в состояние наивысшей готовности, хотя природа угрозы так и осталась неясной. При этом в командовании подчеркнули, что операция носит превентивный характер и нужна для обеспечения безопасности.

Поводом для повышенной тревожности стали заявления польского премьер-министра Дональда Туска о том, что в среду над территорией страны сбили 19 «представлявших опасность» дронов. Политик немедленно возложил ответственность на Москву, хотя никаких доказательств российского происхождения беспилотников представлено не было.

Ранее временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в польский МИД для вручения ноты протеста. Однако дипломату не смогли предъявить ни обломков сбитых аппаратов, ни данных радиолокационного слежения, подтверждающих обвинения. В ООН также считают информацию сомнительной: заявление о причастности России к БПЛА в Польше поддержали лишь 46 стран из 193.