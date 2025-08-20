В Польше сделали заявление о происхождении упавшего на востоке республики беспилотника

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший на востоке республики беспилотник принадлежит России. Об этом глава ведомства сообщил журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ночью у границы с Львовской областью Украины на польской территории упал неопознанный объект. После падения произошел взрыв, в результате которого повреждения получил частный дом. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Как позже сообщили в прокуратуре республики, обломки упавшего объекта, предварительно, принадлежат военного беспилотнику.

«Мы в очередной раз имеем дело с провокацией Российской Федерации, с российским дроном», — заявил Косиняк-Камыш.

При этом глава польского оборонного ведомства никаких доказательств своим словам не предоставил. Он также добавил, что Минобороны находится в контакте с Министерством иностранных дел (МИД) республики.

Министр подчеркнул, что глава внешнедипломатического ведомства Радослав Сикорский уже предпринимает соответствующие дипломатические шаги.

