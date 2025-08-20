В Польше случайно поймали таксиста, разыскиваемого Интерполом

По информации источника, местная полиция во время планового рейда, проводившегося в рамках обеспечения порядка на футбольном матче, обратила внимание на водителя такси, который высаживал пассажира в неположенном месте.

Правоохранители решили изучить документы таксиста. Как выяснилось, эта рутинная проверка обернулась крупным успехом международного масштаба.

Задержанный мужчина оказался гражданином Узбекистана. Почти два года он находился в международном розыске по линии Интерпола.

В октябре 2023 года по запросу властей Узбекистана в его отношении было выдано так называемое красное уведомление — высшая мера розыска, которая действует во всех 196 странах — участницах организации.

Иностранец обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, на своей родине он незаконным путем получил кредит на крупную сумму в местной валюте, эквивалентную $431 тыс.

После задержания таксиста доставили в участок для установления личности и проведения первых допросов, а затем передали в руки прокуратуры, которая уже начала готовить документы для его экстрадиции в Узбекистан. Подозреваемого поместили под арест на семь суток.

