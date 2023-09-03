В Польше ввели новые ограничения из-за страха перед РФ

Польские власти запретили фотографировать и снимать на видео ряд объектов из-за страха перед шпионажем со стороны РФ. Об этом сообщил обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.

В своем материале он назвал эти правила абсурдными и сообщил, что даже сами поляки не знают, что можно снимать, а что нет. Он уточнил, что список объектов под запретом длинный, а их определение слишком широкий.

«Если угодно, в нем будет записана половина Польши», — отметил Багиньский.

Обозреватель выразил мнение, что точный список граждане Польши и вовсе не увидят, так как правительство опасается, что он станет «меню» для шпионов. В этом и абсурд, уточняет он.

Фото и видео в общественных местах тоже могут вызвать проблемы с полицией. Сотрудники органов заберут гаджет у автора снимка. Автор задается вопросом: можно ли делать фото в лесу или на пляже, ведь и эти локации могут оказаться тренировочным полигоном.