В Польше задержали российского хоккеиста, которого подозревают в шпионаже

В Польше задержали 20-летнего российского хоккеиста по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.

В сообщении уточняется, что россиянин играет в одной из команд первой лиги в Силезии с 2021 года. Его задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры.

Также, по информации источника, прокуратора проводит проверку в отношении шпионской сети, которая якобы сотрудничает с разведкой из России. По данным RMF FM, российский хоккеист стал 14-м задержанным в рамках этого дела.

Следователи считают, что хоккеист собирал информацию об объектах критической инфраструктуры в городах Польши. Россиянин был арестован, так как суд опасается его побега. По информации радиостанции, спортсмену грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

В марте в Польше также был арестован иностранец по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным следователей, мужчина также занимался сбором информации о критической инфраструктуре страны