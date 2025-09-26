В Польше заявили о «конце украинского туризма» после нового закона
Навроцкий подписал закон об отмене льгот для безработных украинцев в Польше
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал законопроект, который вносит изменения в систему предоставления специальной помощи гражданам Украины, сообщил портал PAP.
Глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий, комментируя это решение, заявил, что оно приведет к «концу украинского туризма» в стране.
Новый законодательный акт ограничивает перечень льгот, доступных для безработных граждан Украины. Согласно принятым поправкам, эта категория лиц лишается права на участие в льготных программах здравоохранения, которые действовали ранее.
Обосновывая изменения, Богуцкий заявил, что у польских властей больше нет оснований для продолжения особой политики в отношении украинских беженцев.
Он подчеркнул, что президент не намерен подписывать какие-либо другие законопроекты по данному вопросу, и что с настоящего момента Польша будет относиться к гражданам Украины так же, как и к другим иностранцам.
По словам самого президента Навроцкого, на территории республики в настоящее время проживает около 1 млн украинских беженцев.
