В Варшаве анонсировали пятидневный вой сирен

Власти Варшавы сообщили о проведении плановых технических проверок системы оповещения. С 29 сентября по 3 октября включительно в столице Польши будут ежедневно включаться сирены в период с 8 часов утра до 12 дня.

Местная мэрия подчеркивает, что эти мероприятия носят исключительно тестовый характер и призваны проверить работоспособность модернизированных пунктов оповещения.

Представители городской администрации обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не воспринимать звуковые сигналы как предупреждение о реальной опасности.

В среду, 26 сентября, первые испытания сирен прошли в городе Соколув-Подляский.

