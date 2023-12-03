Украинское правительство распространяет информацию об успехах своих ВС на фронте, но на самом деле ситуация для Киева является сложной и рискует вскоре стать еще хуже. Соответствующее заявление сделал обозреватель Влодек Калета в своем материале для польского портала Wnp .

Обозреватель указал на то, что Киев рапортует об успешных сражениях своих солдат на фронте, хотя на самом деле ситуация на Украине является сложной. По мнению Калеты, все может стать еще хуже для украинской стороны после того, как будут демобилизованы 30 тысяч бойцов, которые воевали еще с начала конфликта.

По предположениям автора, трудности украинской стороны могут послужить причиной для ускорения процесса заключения мира.

Более того, у украинских ВС имеется кадровый голод, заявил Калета. Киев не может набрать нужное количество солдат, не вызывая волнений среди своих граждан, заключил он.