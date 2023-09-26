В Польше заявили о новом предательстве от Украины

Германия и Франция пообещали Украине быстрое попадание в Евросоюз при условии, что Киев поможет в свержении действующего польского правительства. Соответствующее заявление сделала журналистка Доминика Косич в своих социальных сетях, ее слова передает издание РИА Новости .

В своем посте Косич заявила, что в Брюсселе ходят неофициальные разговоры о подобном предложении Киеву от Берлина и Парижа. По ее словам, процесс вступления Украины в ЕС будет ускорен, если Киев посодействует в свержении правительства Польши. Согласно информации журналистки, оправдывается это тем фактом, что ЕС нельзя расширить без изменения договоров, которые блокируются именно Варшавой.

Она подчеркнула, что главными инициаторами выступают Франция, и в особенности, Германия, которые хотят изменений в нынешних договорах ЕС для увеличения своей власти.

Косич также заявила, что страны хотят как можно быстрее вернуться к ведению бизнеса с Россией, и обогатиться на «переустройстве Украины».

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко уже успел прокомментировать заявления журналистки, заявив, что они не соответствуют действительности. По словам Николенко, Украине не поступало подобных предложений и она не собирается вмешиваться во внутренние дела Польши.