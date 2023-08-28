В Полтавской области поврежден промышленный объект

В Полтавской области повредили промышленный объект, сообщил в понедельник, 28 августа, глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своих соцсетях.

Утром в некоторых областях Украины звучала воздушная тревога. Она также прозвучала в Полтавской области. По информации украинских СМИ, взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области.

«Есть попадание в промышленный объект», – написал Лунин.

После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, за которым стоят спецслужбы Украины, Россия начала наносить удары по украинской инфраструктуре. В основном под удары попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Россия начала специальную военную операцию на Украина с 24 февраля 2022 года. К ее главным целям президент РФ Владимир Путин отнес денацификацию, демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.