Дипломаты призвали граждан Канады задуматься над тем, кого чествует их правительство и какой хунте оно выражает поддержку на территории Украины. Представители дипломатической миссии считают, что данный инцидент стал «пощечиной канадским героям», освобождавшим страны Европы от нацистов бок о бок с солдатами СССР. Заявление российского посольства гласит, что РФ осуждает героизацию нацизма в любой его форме.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что огорчен ситуацией с чествованием ветерана СС Ярослава Хунки.