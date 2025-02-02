Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что диалог по безопасности с Копенгагеном в условиях продолжающейся поддержки Украины на данный момент невозможен. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что отсутствие предварительных условий для возобновления диалога по вопросам безопасности в Балтийском регионе делает сотрудничество крайне затруднительным. Барбин отметил, что Дания, будучи страной НАТО и союзником США, принимает решения, ориентируясь на указания Брюсселя и Вашингтона.

«До начала специальной военной операции на Украине российская сторона привлекала внимание Копенгагена к возможности осуществления взаимных мер доверия в военной сфере, в том числе по предупреждению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Этот шанс Копенгаген упустил», — сказал Барбин.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине страны Запада, в том числе США и государства-члены Европейского союза (ЕС), оказывают активную поддержку Украине, поставляя оружие и боеприпасы ВСУ. Россия неоднократно направляла ноту протеста таким странам, однако никакой реакции не следовало.

Ранее сообщалось, что Бундестаг принял резолюцию о помощи Украине.