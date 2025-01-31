Бундестаг принял резолюцию о помощи Украине

За предложение проголосовали консервативные блоки «Христианско-демократического» и «Христианско-социального союзов» (ХДС/ХСС) и сама СвДП. Об этом пишет РИА Новости. Против высказались представители «Альтернативы для Германии», «Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» и левые силы. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «зеленые» воздержались.

Проблемы с финансированием вызвали ожидаемые дискуссии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал на дефицит бюджета на 2025 год, который он оценивал в 26 миллиардов евро. Министр финансов Йорг Кукис говорил о меньшей сумме в 16 миллиардов евро. Бундестаг призвал федеральное правительство представить ясную информацию о текущем состоянии бюджета и не блокировать дальнейшее рассмотрение вопроса о дополнительных расходах.

Обсуждения происходят на фоне определенных обязательств Германии перед Украиной. На данный момент ФРГ уже выделила около 28 миллиардов евро на военную поддержку Киева. Однако проект бюджета на 2025 год еще не утвержден, и в нем предусмотрено выделение лишь четырех миллиардов евро на поддержку Украины, что вдвое меньше, чем в 2024 году.

Канцлер Шольц дал понять, что окончательное решение о новом пакете помощи может быть отложено до досрочных парламентских выборов, запланированных на февраль 2025 года. Он отметил, что одобрит дополнительные поставки оружия только при условии ослабления долгового тормоза, правила, ограничивающего государственные расходы. Оппозиционные силы, такие как ХДС/ХСС и СвДП, настаивают на том, чтобы дополнительные средства были выделены за счет незапланированных расходов в бюджете до выборов.

Ранее сообщалось о том, что Шольц призывал оказывать военную помощь Украине после завершения конфликта.