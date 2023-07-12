В посольстве РФ в Израиле сообщили, что застрявшим в аэропорту россиянам оказали помощь

В посольстве России в Израиле сообщили, что застрявшим в аэропорту Тель-Авива россиянам оказали помощь. В комментарии РИА Новости , ведомство отметило, что причины инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что больше 10 граждан России находятся в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве без еды и воды. Сообщалось, что их не пустили в страну, а миграционные службы конфисковали их паспорта. Причину, по которой у россиян отобрали паспорта, а также не разрешили въезд, не сообщили.

«Для выяснения обстоятельств и оказания необходимого содействия к ним был направлен уполномоченный дипломат. В координации с израильской стороной и руководством компетентных служб аэропорта нашим гражданам были даны разъяснения по сути интересующих их вопросов и предоставлено необходимое гуманитарное содействие», – сказал собеседник агентства.

По информации представителя дипломатического ведомства, граждане РФ уже начали получать необходимые вещи из своего багажа, в том числе, лекарства.

В соцсетях россияне, которые оказались в «заложниках» в тель-авивском аэропорту, рассказывали, что им приходится спать на полу. По словам одной из таких туристок, им не продавали ни воду, ни еду, так как для этого требовали паспорта, которые израильские службы забрали.

Ранее дипведомство России в Индии сообщило, что граждан России, которые находятся в индийском селе, разместили в гостинице и обеспечили питанием. В окрестностях, где отдыхали российские туристы, произошел оползень из-за сильных ливней.