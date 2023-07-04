В Посольстве РФ заявили, что США поощряют украинскую диаспору проводить мешающие работе акции
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Посольство РФ в США сообщило, что местные власти не пресекают и поощряют украинскую диаспору и их проведение оскорбительных акций для создания помех работе дипломатов из РФ. Передают слова русских дипломатов из Вашингтона РИА Новости.
Там также сообщили, что местные спецслужбы занимаются вербовкой сотрудников из заграничных учреждений. Как сообщают дипломаты, для вербовки спецслужбы пользуются всеми доступными средствами: от телефонов до провокаций.
Представители посольства также напомнили о случаях захвата дипломатической собственности, проблемах с заграничными визами, которые представители США отказываются решать, и отказах в выезде из обозначенной зоны.