В Посольстве РФ заявили, что США поощряют украинскую диаспору проводить мешающие работе акции

Посольство РФ в США сообщило, что местные власти не пресекают и поощряют украинскую диаспору и их проведение оскорбительных акций для создания помех работе дипломатов из РФ. Передают слова русских дипломатов из Вашингтона РИА Новости .

Там также сообщили, что местные спецслужбы занимаются вербовкой сотрудников из заграничных учреждений. Как сообщают дипломаты, для вербовки спецслужбы пользуются всеми доступными средствами: от телефонов до провокаций.

Представители посольства также напомнили о случаях захвата дипломатической собственности, проблемах с заграничными визами, которые представители США отказываются решать, и отказах в выезде из обозначенной зоны.