В Приднестровье обнаружили новые фрагменты ракеты С-300

Жители непризнанного Приднестровья сообщили об обнаружении новых фрагментов ракеты С-300. Первые фрагменты были найдены 25 сентября недалеко от села Кицканы.

По информации МВД Приднестровья, фрагменты нашел местный житель во время работы в поле. Они представляли собой металлический предметы цилиндрической формы, один из которых в длину оказался около трех метров.

«При визуальном осмотре специалисты определили, что это обломки ракеты С-300: топливный бак, маршевый двигатель. Вероятнее всего, это части все той же ракеты, найденной 25 сентября в огороде одного из домов села Кицканы», – следует из сообщения ведомства.

Обломки были изъяты с места их обнаружения.

Ракеты С-300 используются системами противовоздушной обороны (ПВО). Как ранее сообщал председатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков, фрагменты ракеты упали в час ночи в селе Кицканы, которое расположено в 10 километрах от Тирасполя. Пострадавших и разрушений нет.

26 сентября издание Rzeczpospolita сообщило, что польские следователи установили принадлежность ракеты, упавшей на территории страны в ноябре 2022 года. Так, специалисты пришли к выводу, что она оказалась украинской. В результате падения погибли два человека.

В начале сентября в Румынии нашли обломки, которые могут принадлежать беспилотнику. Украинские СМИ заявили, что фрагменты принадлежат российскому дрону-камикадзе, однако подтверждения этому нет.