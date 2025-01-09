В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей при попытке согреться

Приднестровье сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, который уже привел к гуманитарным последствиям. В поисках тепла в условиях холодной зимы зафиксированы случаи гибели людей из-за отравления угарным газом, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Министерства иностранных дел (МИД) Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Центральное отопление в регионе отключено из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Игнатьев рассказал, что в текущих условиях газ подается только для бытовых нужд и его запасов хватит всего на 24 дня.

Глава МИД отметил, что сложная ситуация привела к отключению газоснабжения в 122 населенных пунктах. В результате около 1500 домов, 131 школа и 147 детских садов остались без отопления.

«Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — сказал Игнатьев.

Посольство России в ПМР обвиняет Киев и страны Запада в усугублении энергетического кризиса. Местные власти призывают к срочным мерам поддержки, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии и обеспечить население необходимыми ресурсами для преодоления холодов.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал российский газ «гуманитарной помощью».