В приднестровском селе Кицканы обнаружили обломки ракеты С-300

В приднестровском селе Кицканы нашли ракетные обломки С-300, сообщили в понедельник, 25 сентября, РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олега Белякова.

Как отметил Беляков, на место происшествия выехали саперы, сотрудники правоохранительных органов и военные наблюдатели совместных миротворческих сил. На данный момент участок, где найдены обломки ракеты, оцеплен. Село Кицканы, где обнаружили фрагменты, находится в 10 километрах от молдавского города Тирасполь.

«Двадцать пятого сентября в 00:54 над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьезный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья в зоне безопасности в селе Кицканы по улице Юности», – сообщил Беляков.

По предварительным данным, уточил Беляков, в огороде нашли боевую часть ракеты С-300. По элементам сохранившейся маркировки, отметил сопредседатель ОПК, установлено, что ракета принадлежит к образцам 1968 года. Беляков заявил, что инцидент рассмотрят на ближайшем заседании комиссии.

Обломки такой же ракеты – С-300, были найдены в Молдавии в декабре 2022 года. Неразорвавшийся снаряд обнаружили на границе с Украиной недалеко от города Бричень.

Ракеты С-300 начали производить в СССР в 1957 году. Они предназначены для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах от 10 км и на дальности от 75 до 200 км.