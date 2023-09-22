В пригороде Бахчисарая в Крыму сбили ракету

Системы ПВО сбили ракету в пригороде Бахчисарая, сообщил Shot. По данным источника, в результате падения обломков загорелась трава. Информации о пострадавших нет.

22 сентября глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о двух сбитых крылатых ракетах над территорией полуострова.

В пятницу ВСУ нанесли удар ракетой Storm Shadow по штабу Черноморского флота в Севастополе. По информации СМИ, пострадали как минимум шесть человек.

Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в центральной части города перекрыты дороги. Он предостерег жителей и гостей Севастополя от поездок в этот район.

ВСУ в последнее время стали чаще предпринимать попытки атаковать Крым и Севастополь. Ранее сообщалось о сбитых беспилотниках в западной части полуострова.

13 сентября ВСУ также нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. По данным Министерства обороны РФ, украинские военные выпустили по городу десять крылатых ракет.

Ракеты Storm Shadow передала Украине Великобритания. Дальность ее полета доходит до 560 километров.