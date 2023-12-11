В пригороде Тель-Авива из-за падения ракеты пострадал один человек

Один человек пострадал из-за падения ракеты в Израиле, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) 11 декабря. По ее данным, гражданин получил осколочное ранение. Инцидент произошел в Холоне – пригороде Тель-Авива.

«Обновление по Холону: медики MDA оказывают помощь 45-летнему мужчине в состоянии средней тяжести с осколочным ранением ноги. Его эвакуируют в больницу Вольфсон», – следует из сообщения.

В понедельник военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявило о пуске ракет по Тель-Авиву. В группировке уточнили, что удары стали ответом на гибель мирных жителей в секторе Газа.

В социальных сетях были опубликованы кадры последствий обстрела. На них видно, как повреждения получили автомобили и асфальтовое покрытие. На дорогах видны обломки ракет.

С 7 октября между ХАМАС и Израилем продолжается конфликт. Он начался с пуска боевиками в сторону израильского государства крылатых ракет. Всего по городам Израиля выпустили до 5 тысяч снарядов. Также боевики вторглись через южную границу государства в страну, где у границы с сектором Газа проходил фестиваль электронной музыки. Хамасовцы забрали в заложники до 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале наземной операции в секторе Газа, цель которой заключается в ликвидации боевиков ХАМАС и их руководителей. В результате ее проведения израильские военные штурмую различные учреждения, в том числе медицинские, где, по их данным, находятся хамасовцы с заложниками.