Информацию о планировавшейся встрече Макрона и Дурова опровергли в Париже

Париж опроверг информацию о якобы запланированной встрече Дурова с Макроном в день прилета сооснователя Telegram в столицу Франции, сообщил ТАСС.

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона опровергли сделанное Дуровым заявление о якобы запланированном ужине с французским лидером в день прилета предпринимателя.

Во время задержания Дуров заявил, что его якобы ждут в Елисейском дворце. Однако в момент его прибытия в Париж Макрона там не было, он находился в своем семейном доме в Па-де-Кале.

Ранее сообщалось, что французские спецслужбы получили доступ к перепискам Дурова в 2017 году.