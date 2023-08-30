В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об устранении последствий атаки беспилотников на Псков и аэропорт.

«Последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы. Ущерб сейчас оценивается профильными ведомствами», – сказал глава региона в видеообращении.

По словам Ведерникова, аэропорт сейчас закрыт и будет оставаться закрытым до завершения всех следственных мероприятий. Предположительно, объект начнет работать в четверг, 31 августа. По информации губернатора области, взлетно-посадочная полоса после атаки БПЛА осталась в нормативном состоянии.

В ночь на 30 августа вражеские беспилотники атаковали аэродром в Псковской области. Ведерников сообщил, что Министерство обороны отражало атаку дронов. В результате атаки начался пожар в воздушной гавани. На нем дислоцировался 34-й военно-транспортный Берлинский краснознаменный авиационный полк (334-й ВТАП 61-й Воздушной армии Верховного главнокомандования), вооруженный самолетами Ил-76.

По данным Mash, в атаке на регион участвовали 20 беспилотников. Кроме того, ночью ВСУ попытались атаковать Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую, Московскую области и Севастополь.

Росавиация сообщила, после атаки дронов 11 пассажирских рейсов перенаправили из нескольких московских аэропортов.

С начала специальной военной операции РФ на Украине ВСУ атакуют беспилотниками разные регионы страны. Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении и ликвидации вражеских БПЛА.

Ранее оперативная служба Кубани сообщила об обнаружении обломков неизвестного беспилотника в водах региона. По данным ведомства, дрон оказался гражданским.