В псковском аэропорту отражают атаку БПЛА

Военные ВС РФ защищают псковский аэропорт от совершенной на него атаки вражеских беспилотных аппаратов. Предварительно, в результате нее никто не пострадал. Соответствующее заявление сделал губернатор области Михаил Ведерников в своих социальных сетях .

В посте губернатор сообщил о том, что российское Минобороны в данный момент защищает местный аэропорт от атаки БПЛА. Ведерников также сообщил, что с самого начала атаки находится на месте происшествия и рассказал, что по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Губернатор рассказал, что масштаб разрушений еще предстоит уточнить и пообещал, что сообщит более полную информацию по завершении оперативного штаба, проведением которого, он займется лично.