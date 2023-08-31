В Раде назвали нового кандидата на пост министра обороны

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что в ближайшее время пост министра обороны Украины займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров, а нынешнего главу ведомства Алексея Резникова отправят послом в Лондон. Об этом парламентарий написал в соцсетях.

По словам депутата, кадровые перемены состоятся уже в начале сентября.

Ранее «Украинская правда» писала, что в качестве замены Резникову рассматриваются министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Однако депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что оба кандидата отказались возглавить военное ведомство.

Ранее Резников заявлял о своей готовности оставить пост министра обороны.