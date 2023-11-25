Украина должна вынести свои будущие договоренности с российской стороной на референдум. Соответствующее заявление сделал глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью для местного телевизионного канала «1+1».

Украинский депутат заявил, что все будущие договоренности государств должны быть ратифицированы в парламенте. В то же время, он выразил уверенность в том, что в Верховной Раде все «друг друга поубивают».

Парламентарий также выразил уверенность в том, что если Украина заявит о своем желании перемирия, Россия сразу же согласится сесть за стол переговоров.

Во время этой же беседы с телеканалом, Арахамия заявил, что текущий конфликт с Россией мог завершиться еще в прошлом году, если бы Украина заявила о своем нейтралитете. По его словам, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил украинские власти от такого решения.