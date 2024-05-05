В Раде пригрозили, что будут просить Запад ввести войска на Украину при нехватке сил

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с The Economist заявил, что вполне допускает вероятность серьезно рассмотреть вопрос об отправке французских военных на Украину в случае соответствующей просьбы со стороны Киева.

Его слова поддержал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*. С его слова, власти страны вполне могут обратиться к государствам Европы за подобной военной помощью, если станет окончательно понятно, что ВСУ не в состоянии самостоятельно остановить продвижение Армии России.

«Возможно, мы попросим отправить войска», — сказал парламентарий в эфире французского телеканала LCI.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ