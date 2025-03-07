В Раде призвали к заключению мира с Россией

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что главной гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус.

Именно данный статус, считает он, позволит стране завершить конфликт и прекратить участие в прокси-войне между Западом и Россией.

Западные страны, отметил Дмитрук, не смогут дать Украине каких-либо гарантий, вот почему ей нужно восстановить отношения с РФ. Гарантии безопасности для Украины — это заключение договора с Россией.

Ранее сообщалось о том, что в МИД заявили, что встречи ЕС и Канады по Украине показали наличие противоречий на Западе.