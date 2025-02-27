В МИД заявили, что встречи ЕС и Канады по Украине показали наличие противоречий на Западе

Экстренные саммиты по Украине в Париже между лидерами стран Европейского Союза (ЕС) и Канады лишь показали наличие противоречий в этих государствах. Так считает официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Во время брифинга она напомнила, что встречи были инициированы президентом Франции Эммануэлем Макроном. Первое заседание состоялось 17 февраля и собрало глав Великобритании, Германии, Польши, Италии, Дании, а также главы Европейской комиссии и генерального секретаря НАТО.

Второе совещание прошло 19 февраля с участием представителей Исландии, Норвегии, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции, Бельгии и Канады.

«Оба мероприятия продемонстрировали наличие серьезных разногласий в западном лагере, который оказался буквально не готов адекватно реагировать на быстроменяющуюся ситуацию и просто не может выработать единый подход в условиях, когда администрация президента Трампа фактически переложила решение о безопасности Украины на Западную Европу», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что на обеих встречах не были приняты конкретные решения, за исключением общего признания необходимости продолжения помощи главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Захарова добавила, что отдельное внимание на этих собраниях было уделено проблемам финансирования военных действий на украинской территории. По ее словам, попытки северных и прибалтийских стран конфисковать замороженные российские активы столкнулись с сопротивлением ЕвроГрантов, которые аргументировали свою позицию тем, что после конфискации эти активы не будут восприниматься всерьез.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высказалась о встрече делегаций РФ и США в Стамбуле.