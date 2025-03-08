В первую очередь он раскритиковал Зеленского за то, что тот послал министра финансов США с соглашением, которое сам же и предложил. Насмешку парламентария вызвали «визги» главы украинского режима о том, что он не будет ничего подписывать без гарантий безопасности. Не остался без внимания скандал в Белом доме, где Зеленский нахамил Трампу, за что получил «пинок под зад».

«Побежал, растирая сопли по хлебалу в Лондон, за усилением, не получил его», - продолжил Дубинский.

Потом украинский президент фальсифицировал письмо Трампу от Верховной Рады, сопроводив его неудачными извинениями, и заявил, что конфликт будет длиться еще долго. Потом, оставшись без военной помощи и разведданных, все же согласился поехать в Саудовскую Аравию на переговоры по мирному плану.

Ранее сообщалось о том, что в Раде пожалели об отказе Украины от предложения Лукашенко по переговорам.