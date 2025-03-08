В Раде раскритиковали действия «растирающего сопли» Зеленского
В Раде оценили работу «сладкой парочки» — Зеленского и Ермака
Фото: [flickr.com]
Депутат Верховной рады Александр Дубинский оценил работу за последние две недели «сладкой парочки» — Владимира Зеленского и Андрея Ермака.
Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
В первую очередь он раскритиковал Зеленского за то, что тот послал министра финансов США с соглашением, которое сам же и предложил. Насмешку парламентария вызвали «визги» главы украинского режима о том, что он не будет ничего подписывать без гарантий безопасности. Не остался без внимания скандал в Белом доме, где Зеленский нахамил Трампу, за что получил «пинок под зад».
«Побежал, растирая сопли по хлебалу в Лондон, за усилением, не получил его», - продолжил Дубинский.
Потом украинский президент фальсифицировал письмо Трампу от Верховной Рады, сопроводив его неудачными извинениями, и заявил, что конфликт будет длиться еще долго. Потом, оставшись без военной помощи и разведданных, все же согласился поехать в Саудовскую Аравию на переговоры по мирному плану.
Ранее сообщалось о том, что в Раде пожалели об отказе Украины от предложения Лукашенко по переговорам.