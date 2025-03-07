Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выразил сожаление в связи с тем, что Киев в прошлом отказался от приглашения президента Белоруссии Александра Лукашенко участвовать в мирных переговорах.

В своем блоге он подчеркнул, что отсутствие диалога с Россией может усложнить ситуацию для Украины и увеличить затраты на восстановление мира.

«Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс», — сказал Дмитрук.

Лукашенко еще в 2022 году предлагал украинской стороне сесть за стол переговоров, однако Киев принял решение о прекращении любых контактов с Москвой. Для этого на Украине был даже введен соответствующий запрет.

5 марта Лукашенко вновь обратился к президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому с предложением провести переговоры в Белоруссии, пригласив на них и президента США Дональда Трампа.

Президент Белоруссии продолжает настаивать на том, что все стороны должны стремиться к диалогу, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и человеческих потерь. Лукашенко позиционирует себя как миротворца в сложной политической ситуации, предлагая площадку для переговоров на территории своего государства и подчеркивая необходимость диалога.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не примет участие во встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии.