В Раде раскрыли, как Киев обманул Вашингтон

Обязательства, которые Украина выразила готовность выполнить по результатам переговоров с делегацией США, не будут иметь никакой силы, если документ не подпишут официальные лица. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Дело в том, пояснил он, что Андрей Ермак не является министром иностранных дел Украины, также он не является членом Верховной Рады и Верховным главнокомандующим, он глава офиса Зеленского, и у него нет полномочий подписывать международные документы.

Таким образом, Ермак не может принимать решения о прекращении огня, заключил он.

Для того, чтобы все договоренности были соблюдены, документ по итогам переговоров должен быть подписан главнокомандующим, подчеркнул Дубинский.

Достигнутые договоренности он назвал «черным пиаром», который пытаются продать украинцам под видом дипломатической победы.

Ранее сообщалось о том, что США и Украина проведут переговоры о прекращении огня на следующей неделе.