В Раде рассказали, кто свергнет Зеленского
Стало известно, кто «снесет» Зеленского
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Президента Украины Владимира Зеленского отстранят от власти его соратники, считает депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
Глава киевского режима всем мешает «тикать» (убегать. — Прим.ред.) с похищенным, поэтому те, кто сейчас вокруг него, скоро его «снесут», пояснил парламентарий.
По мнению Дубинского, близкое окружение Зеленского прекрасно осознает, что с ним нужно решить вопрос раньше, чем выяснится, каковы объемы разграбленных средств.
«Тут надо на опережение», — заключил политик.
Ранее сообщалось о том, что Зеленского обвинили в убийстве главы МВД Украины.